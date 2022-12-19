Ordu'ya ilk kez kruvaziyer geldi

Başkan Güler, Ordu’nun tarihi günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Bugün en mutlu günlerimizden bir tanesini yaşıyoruz. Güzel Ordu’muzda ilk kez kruvaziyer gemisi ağırlıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Burada olan ‘Astoria Grande’ dünyanın sayılı kurvaziyerlerinden bir tanesi. Ama biz imkansızı başardık ve böyle bir imkansızı mümkün kıldık. Yolcu terminali ile Ünye’miz çok önemli bir esere kavuşmuş oldu. Ünye Belediye’sinin de bu çalışmalarda katkısı çok büyük. Bir kış günü aralık ayında bir ilki gerçekleştirdik. Ordu’da çok güzel bir turizm başlattık. Karadeniz’in güzelliğini bundan sonra deniz turizmiyle, kruvaziyer turizmiyle gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu bir kültür hareketi, turizm, bir ticari hareket hem de tüm güzelliklerimizi dünyaya tanıtmak için güzel bir vesile olacak” ifadelerini kullandı.