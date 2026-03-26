Orhan Pamuk'un ''yıkım'' zaferi: Taray Apartmanı davasında 4 yıl sonra karar çıktı
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ve Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 9 dairesinin bulunduğu 18 daireli Taray Apartmanı hakkında yürütülen hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 4 yıldır süregelen "yıkım mı, güçlendirme mi?" tartışması mahkeme kararıyla netlik kazandı. Mahkeme güçlendirme talebinin reddine karar verdi.
53 yıllık Taray Apartmanı hakkında 2022 yılında açılan davada binanın 'riskli yapı' kararı verildi. Kararın ardından Pamuk'un komşuları, yapının güçlendirilmesi talebiyle karşı dava açarak yıkımın durdurulması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı.
Bina sakinleri "güçlendirme" istedi
'Riskli yapı' kararına karşı İdare Mahkemesi'nde açılan davaların reddedildiği, bina sakinlerinin güçlendirme talebiyle açtığı davanın ise yaklaşık 4 yıldır sürdüğü öğrenildi. 1 yıl önce tahliye edilen Taray Apartmanı için 4'üncü bilirkişi raporu 5 Şubat'ta hazırlandı. Raporda, binanın konumu ve fiziki koşulları nedeniyle güçlendirme çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamayacağı belirtilerek, yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiği ifade edildi.
Yıkımın durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı verilmişti. Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, bu karara itiraz etmişti. İtiraz üzerine İstanbul Bölge Adliyesi Mahkemesi 63'üncü Hukuk Dairesi yıkımın durdurulmasına dair verilen ihtiyati kararını kaldırmıştı.