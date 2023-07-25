Orman yangını evlere sıçradı; 14 ev kül oldu!
Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde öğle saatlerinde çıkan orman yangınında bir mahallede 14 ev ve 3 ahırın kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına 9 uçak, 15’i gündüz, 4’ü gece görüşlü toplam 19 helikopter, 56 arazöz, 13 su ikmal aracı, 5 iş makinesi, 450 Orman Genel Müdürlüğü personelinin yanı sıra; 15 Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekibi, 13 su tankeri müdahale ediyor.
Ayrıca İzmir’den de 3 itfaiye ile birlikte İzmir ve Manisa’dan 10 TOMA, AFAD ekipleri ve 4 ambulans yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangın, Hatıplar Mahallesi mevkisinden rüzgarın da etkisiyle Sarısığırlı Mahallesi'ne yöneldi. Mahallede yaşayan vatandaşlar jandarma ekiplerince tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Yangında mahsur kalan vatandaşlar jandarma tarafından güvenli bölgelere yönlendirildi. Ayrıca mahalleye komşu olan 3 mahalle de tedbir amaçlı boşaltıldı.