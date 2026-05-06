Orman yangını sezonu başladı: Marmaris alev alev!

Muğla Orman Bölge Müdürülüğü, yangın bölgesine şu an itibariyle 12 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 iş makinesi ile 1 helikopter ve çok sayıda söndürme işçisinin sevk edildiğini belirtti. İhbarla birlikte havalanan söndürme helikopteri de sortilerine başladı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.