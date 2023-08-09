Orman yangınında sabotaj iddiası! Bu görüntü olay oldu

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde orman ile vatandaşlara ait arazinin kesiştiği noktada yangın başladı. Yangının başladığı noktada bir araç görülürken, araç sahibinin ormandaki yangının başlaması nedeniyle aracını geri çektiği o anlar bir başka vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yangınını ilk çıktığı anlara ait cep telefonu ile çekim yapan vatandaşlar aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.