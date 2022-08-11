Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınında “ateş hortumu” meydana geldi. Nadir görülen doğa olayı, anbean kameraya kaydedildi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor.
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Orman yangınları sırasında bir alev hortumu oluştu.
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Alev hortumları, yanıcı gazların belirli bir noktada toplanması ve o esnada rüzgarın şiddetiyle alevlerin hortum gibi dönmesi olayına deniliyor.
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Çok nadir görülen alev hortumları, 2018’den bu yana ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde sık sık görüntüleniyor.
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