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Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde çıkan orman yangınında “ateş hortumu” meydana geldi. Nadir görülen doğa olayı, anbean kameraya kaydedildi.

Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada - Resim: 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınları devam ediyor. 

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Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada - Resim: 2

Orman yangınları sırasında bir alev hortumu oluştu.

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Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada - Resim: 3

Alev hortumları, yanıcı gazların belirli bir noktada toplanması ve o esnada rüzgarın şiddetiyle alevlerin hortum gibi dönmesi olayına deniliyor.

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Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada - Resim: 4

Çok nadir görülen alev hortumları, 2018’den bu yana ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde sık sık görüntüleniyor.

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