Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı

Yangının 2’nci gününde, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan etkin müdahale yeniden başladı. Alevlere,13 helikopter 5 uçak 60 arazöz 19 su ikmal aracı ve 543 personelle müdahale edildi. İkinci günde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yangın büyüdü. Kemel'in ardından Kurşunlu, Dörtyol, Kayadere, Işıklar ve Mareşal Fevzi Çakmak köyleri ile Damyeri mevkisindeki vatandaşlar bölgeden tahliye edildi. Bölgeye takviye olarak 2 helikopter, 1 uçak, 49 arazöz, 14 iş makinesi gönderildi. İkinci günde de alevlere karadan ve havadan hummalı bir şekilde müdahale edildi. Yangından Kızılkeçili, Kemel, Dörtyol, Yapıldak, Musaköy, Yukarıokçular, Kurşunlu ve Işıklar olmak üzere toplam 8 köyün etkilendiği bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgeye gelerek havadan yangını inceledi ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver’den bilgi aldı. Bakan Yumaklı, yangından etkilenen alanlarda incelemede bulundu. 2’nci günde havanın kararmasıyla yangına gece görüş özelliği bulunan helikopterle havadan, 60'dan fazla arazöz ve 500'den fazla personelle karadan yangına müdahaleye devam edildi. Yangının 3’üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla yoğun bir şekilde müdahaleye yeniden başladı. Alevlere, 21 hava aracı, 60'ın üzerinde arazöz ve çok sayıda 543 personelle müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3'ü AS-532 ve 2'si ise S-70 tipi helikopter de katıldı. Askeri helikopterler yangına müdahalede, yerli ve milli imkanlarla üretilen söndürme kitlerini kullandı.