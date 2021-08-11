Orman yangınları sonrası Marmaris'ten geriye kalanlar havadan görüntülendi
Marmaris'te havadan görüntülenen yanan alanlar yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Türkiye'nin cennet tatil yöresi Marmaris'te ilçenin büyük bir bölümünü çevreleyen yeşil alanlar zarar gördü.
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Havadan görüntülenen yanan alanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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İlçenin hemen hemen her noktasından yanan alan görülebiliyor.
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Yanmış ağaçlar, iş makinelerinin açtığı çukurlar, sarp arazilerde açılan yollar ile alevlerden geriye kalan izler, yangının otel ve yerleşim bölgesine ulaşmaması için gösterilen çabayı net şekilde ortaya koyuyor.
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