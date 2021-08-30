Orman yangınlarında çıkan alev hortumu kamerada
ABD'de California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda alev hortumu oluştu.
California İtfaiyesi tarafından paylaşılan görüntülerde şiddetli rüzgarın etkisiyle açık alanda alev hortumu oluştu.
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Şiddetli rüzgar, düşük nem oranı ve mevsim normalleri üstündeki yüksek sıcaklık sebebiyle hızla büyüyen ve söndürülemeyen orman yangınlarında bu yıl 1.66 milyon dönüm alanın yandığı açıklandı.
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BÖLGE SAKİNLERİNE UYARI
Yetkililer El Dorado ve Riverside bölgelerinde yeni orman yangınlarının başladığını ve bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldığını ifade etti.
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