Orman yangınlarında kullanılacak ''Nefes'' Ankara semalarında

Okudan, orman yangınlarında kullanılacak helikopterin önümüzdeki haftadan itibaren Muğla'da göreve başlayacağını belirtti.

Geçen yıl 55 olan helikopter sayısının bu yıl 69’a yükseldiğini belirten Okudan, “69 yangın söndürme helikopteri yangın bölgesinde Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ayrı ayrı konuşlandırılmış olacak. Bunlar gün doğumundan batımına kadar yangın görevi yapacaklar. Yine bunlara ilave olarak 17 olan uçak sayımızı da 19'a yükseltmiş olduk” ifadelerini kullandı.