Orman yangınlarında kullanılacak ''Nefes'' Ankara semalarında
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nefes' ismini verdiği yerli T-70 yangın söndürme helikopteri, Ankara semalarında uçuş yaptı.
Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilen yerli T-70 yangın söndürme helikopteri OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri hangarında tanıtıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Nefes’ adını verdiği T-70 helikopterinin özellikleri tek tek anlatıldı.
Havacılık Dairesi Başkanı Mahmut Okudan, orman yangınlarıyla mücadelede bu yıl envanterin güçlendiğinin altını çizerek, bu kapsamda üç T-70 helikopteri envantere aldıklarını, bunlardan 2'sinin yangın söndürme görevi yapacağını söyledi.
Okudan, orman yangınlarında kullanılacak helikopterin önümüzdeki haftadan itibaren Muğla'da göreve başlayacağını belirtti.
Geçen yıl 55 olan helikopter sayısının bu yıl 69’a yükseldiğini belirten Okudan, “69 yangın söndürme helikopteri yangın bölgesinde Hatay'dan Çanakkale'ye kadar ayrı ayrı konuşlandırılmış olacak. Bunlar gün doğumundan batımına kadar yangın görevi yapacaklar. Yine bunlara ilave olarak 17 olan uçak sayımızı da 19'a yükseltmiş olduk” ifadelerini kullandı.
Okudan, "Bu helikopterde uçan pilotlarımız da genel müdürlüğümüzün kendi pilotları olacak. Türk pilotları yangın söndürme görevlerinde aktif olarak çalışmaya başlayacak. Diğer yangın söndürme uçaklarımızdan Air Tractor uçaklarından 20 tane almıştık. Bunu ilan etmiştik. Bunların da ilk 4 adedi envanterimize girdi, şu an hangarımızda bulunmakta. Eğitimlerini tamamladık" dedi.