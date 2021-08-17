Orman yangınlarıyla ilgili korkutan gerçek: Covid-19'un ölümcüllük düzeyini artırıyor
Bilim insanları, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki orman yangınlarının Covid-19 salgını sonrasında görülen dalgalanmalarda büyük bir role sahip olduğunu açıkladı. Alevlerden çıkan küçük parçacıkların solunmasından kaynaklanan akciğer hasarının Covid-19’a yakalanma ve enfeksiyondan ölme olasılığını artırdığı ortaya çıktı.
ABD'de yer alan Harvard Üniversitesi TH Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan bilim insanları, Science Advances'ta yayınlanan çalışma için 2020'den California, Oregon ve Washington eyaletindeki 133 kentin verilerini kullandı. Orman yangınlarıyla bağlantılı olan ve akciğerlerin derinliklerine solunabilen yüksek PM2.5 seviyelerine sahip günlere bakıldı.
VAKALARDA YÜZDE 12, ÖLÜMLERDE YÜZDE 9 ARTIŞ
Sonuçlar, yüksek PM2.5 seviyelerini takip eden 28 gün içinde Covid-19 vakalarında yaklaşık yüzde 12 ve ölümlerde yüzde dokuz artış ortaya koydu..
Washington, orman yangınları nedeniyle Covid-19 vakalarındaki yüzde 71,6 artışla vakalardan en çok etkilenen eyalet oldu. Los Angeles'ın yaklaşık 96 km doğusunda bulunan California, San Bernardino, yüzde 66 ile ölümlerde en büyük artışı yaşadı.
ENFEKSİYONLARA DAHA DUYARLI HALE GETİRİYOR
Araştırmacılar, yüksek düzeydeki küçük parçacıkların insanların tehlikeli yabancı maddeleri solumasına neden olduğunu ve bu durumun akciğerde hasara neden olabileceğini açıkladı. Szö konusu yabancı parçacıkların aynı zamanda, insanları Covid-19 gibi virüslerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirebileceği belirtildi.