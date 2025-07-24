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  4. Orman yangınlarıyla mücadelede herkesi ağlatan görüntüler!

Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Bursa sınırına dayanırken, çiftçilerin cepheye gider gibi alevlerin üzerine gittikleri anlara dair görüntüler dikkat çekti.

Kaynak: İHA
Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler - Resim: 1

Bilecik’te 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken, alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı.

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Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler - Resim: 2

Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti.

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Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler - Resim: 3

Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı. 

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Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler - Resim: 4

Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştılar. 

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