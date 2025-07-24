Orman yangınlarıyla mücadelede alevlerin üzerine cepheye gider gibi gittiler
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Bursa sınırına dayanırken, çiftçilerin cepheye gider gibi alevlerin üzerine gittikleri anlara dair görüntüler dikkat çekti.
Kaynak: İHA
Bilecik’te 4 gündür süren orman yangını rüzgarın etkisiyle bölgeye yayılırken, alevler Bursa Yenişehir ve İznik sınırına kadar dayandı.
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Bursa itfaiyesi ve Bursa ilçe belediyelerinden giden su tankerleri de bölgede görev yaptı. İznikli çiftçiler de Osmaneli ilçesine yardıma gitti.
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Yangını haber alan köylüler, ellerinde ne varsa toplayıp traktörlerine su tankerlerini bağladı.
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Konvoy halinde süren yolculuğun ardından adeta yangınla burun buruna gelen çiftçiler Osmaneli kırsalına ulaştılar.
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