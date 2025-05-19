Ormana açılan yol yüzünden vatandaşlar vahşi hayvan korkusuyla yaşıyor

Yeşilce Mahalle Muhtarı Gökhan Özyurt, özellikle öğrenci ve hastaların zorlandıklarını ifade ederek, “8 ay önce bir heyelan felaketi yaşadık. AFAD yetkililerini en az 5 kez bu alana çıkarttım. Belediyelerden gelen arkadaşlara da burayı gösterdim ama hiçbiri ne zaman yapılabileceği konusunda bir şey demedi. Vatandaşa bir cevap veremiyorum. Beni arıyorlar, ‘Yapılacak, edilecek’ diye diye 8 ay geçti. Hayvancılıkla uğraşan komşumuz var, çocukları da var. Resmen köyümüzden ayrıldılar. Komşular yabani hayvan korkusu nedeniyle başka köyün nüfusuna geçti. Çocuklar, bu yolu kullanamadıkları için 10 kilometre daha dolaşarak okula ulaşıyorlar. Tehlikeyi ortadan kaldırmak için yolun ortasını taşlarla kapattık. Hastaneye giden en kısa yol burasıydı. Hastalarımız mağdur oldu, annelerimiz yaşlı. Çocuklarımız okula gidiyor. Yaban hayvanları var. Köpekler çocukları ısırıyor. Buranın ne zaman yapılacağını bilmiyoruz” diye konuştu.