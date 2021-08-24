Ormana tuvalete giden keresteci kaplana yem oldu
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde keresteci, ormanda gittiği tuvalette Sibirya kaplanının saldırısına uğradı.
Rusya'nın Habarovsk bölgesinde marangoz olarak çalışan Mikhail Shabaldin, tuvalet ihtiyacını karşılaşmak için bulunduğu yerden ayrıldı ancak bir daha geri dönmedi.
1 / 7
Arkadaşlarının merak etmesi üzerine olay yerine giden kişiler tüyler ürperten bir olayla karşılaştı.
2 / 7
Bölge halkı Shabaldin'in kaplan tarafından parçalanarak öldürüldüğünden şüpheleniyor. Olay yerinin yakınlarında çekilen görüntüler de 41 yaşındaki adamın kaplan saldırısı nedeniyle öldüğünü destekler nitelikte.
3 / 7
Raporlara göre, kanlı giysiler, ayakkabılar ve talihsiz adamın bazı organları yol kenarında bulundu. Yine olay yerinde kaplanın da ayak izlerine rastlandı.
4 / 7