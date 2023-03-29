Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor

"Bazen bir günde 5 kiloya kadar bulabiliyor"

Kuzugöbeği mantarı arayan yöre sakinlerinden Ali Gök, “Yanık sahadaki mantarların toplamasını yapıyoruz. Bu mantar yurt dışına ihracata gidiyor. Bu mantarın ihracatı oluyor turizm bölgesinde de kullanılıyor. 2 yıl önce afet yaşandı. Yağış az oldu bu sene yağışlarla birlikte yenide yanık sahada çıktı. Büyük bir afet yaşadık. Çok büyük alan yandı, evler yandı ve afet bölgesi ilan edildi. Çok şükür şu an ormanımız yeniden yeşeriyor. Şimdi de kuzugöbeği mantarı ormanda fışkırtı. 500-600 TL arasında satılıyor. Bazen bir kilo bazen 5 kilo bulabiliyoruz bölge bölge değişiyor arıyoruz” dedi.