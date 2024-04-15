Ormandan toplayıp, 600 TL'ye satıyorlar
Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği kilosu 600 TL'den alıcı bulan "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların "göbek" adını verdiği "kuzugöbeği mantarı" toplanmaya başlandı. Toroslar'da yetişen ve diğer türlerine göre nadir bulunan, bölgedekiler için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline gelen kuzugöbeği mantarı, kilogramı 550-600 liraya kadar alıcı buluyor.
Akseki’de kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve havaların yağışlı gitmesi durumunda mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşların genci yaşlısı mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.
Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 600 liraya kadar giderken, kurutulmuşu ise bin 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.