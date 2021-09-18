  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Ormanı yakarken suçüstü yakalandı

Antalya`nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede dördüncü noktayı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Manavgat`ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Ü

1 / 11

ç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı.

2 / 11

Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

3 / 11

Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.

4 / 11