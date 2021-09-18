Ormanı yakarken suçüstü yakalandı
Antalya`nın Manavgat ilçesinde aynı bölgede dördüncü noktayı yakmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.
Manavgat`ta bulunan Sorgun çamlığında arka arkaya yükselen dumanlar üzerine ekipler harekete geçti. Ü
1 / 11
ç ayrı noktada arka arkaya başlayan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, jandarma bölgede geniş çalı arama başlattı.
2 / 11
Ormanı yakmaya çalışan şüpheli, dördüncü noktadan yanındaki çakmakla yangın çıkarmaya çalışırken jandarma ve orman görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.
3 / 11
Yakalanan şüpheli diğer taraftaki yangını söndüren vatandaşlar tarafından tartaklanmak istenirken, jandarma şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırdı.
4 / 11