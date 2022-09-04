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Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.

Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu - Resim: 1

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı.

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Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu - Resim: 2

Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı.

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Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu - Resim: 3

Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.

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Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu - Resim: 4

Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk.

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