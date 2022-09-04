Ormanlara giriş yasağı kalkınca ilk işleri bu oldu
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgenin sona ermesinin ardından Belgrad Ormanı'na gelenler mangal yaktı.
İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile orman yangını için riskli bölgelerdeki ormanların çevresinde ateş yakılması ve orman alanlarına girişler 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklamıştı.
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Ormanlara giriş yasağının kalkmasının ardından Belgrad Ormanı'na gelenlerden bir çoğu mangal yaktı.
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Piknikçiler, sofralar kurdu beraberinde getirdikleri etleri mangalda pişirdi.
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Burakcan Kurt "Kalabalık grup olarak geldik mangalımız yaktık. Yasak kesinlikle doğruydu. Orman yangınları giderek artıyordu, devletimiz böyle bir önlem aldı bizde saygı duyduk.
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