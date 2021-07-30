Ormanlarda ''yeşil vatan'' nöbeti

BursaBursa Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle olası orman yangınlarına karşı kentte başta Uludağ olmak üzere Karacabey, Orhaneli, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve İnegöl bölgelerinde denetim için harekete geçildi.