Orta Doğu yine alev alev: İsrail 1973'ten beri ilk kez savaş durumuna geçti
İsrail ordusu ve Hamas arasındaki çatışmalar sürüyor. Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı ''Aksa Tufanı'' operasyonu başlattı. Hamas militanları İsrail'e sızarken, İsrail de ''Demir Kılıçlar'' adıyla operasyon karşılık verdi. İki taraftan da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail Başbakanı Netanyahu, anayasanın 40. maddesini 1973'ten bu yana ilk kez uygulayarak resmen savaş hali ilan etti.
İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın silahlı kanadı, dün sabah saatlerinde İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlattı. Daha sonra İsrail topraklarına giren Hamas güçleri, çok sayıda İsrail askerlerini rehin aldı. Karşı saldırıya geçen İsrail ise Demirden Kılıçlar operasyonu başlattı. İşgal altındaki Gazze sabaha kadar bombalanırken; iki tarafta da yüzlerce can kaybı olduğu bildirildi.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurdu.
Operasyonun ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın operasyonuna karşılık 'Demirden Kılıçlar' operasyonu başlattı. Ülkede OHAL ilan edilirken okullar da tatil edildi.
CAN KAYIPLARI ARTIYOR
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 370 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. İsrailli yetkililer, Hamas’ın Aksa Tufanı Operasyonu’nda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 400’ü geçtiğini ifade etti. İsrail Sağlık Bakanlığı, operasyonda yaralananların sayısının ise 2 bin 48 olduğunu açıkladı.