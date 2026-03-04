Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü!
Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı operasyonlar, bölgesel bir savaşın fitilini ateşlerken Lübnan adeta bir ateş çemberinin ortasında kaldı. İsrail ordusu, Hizbullah’ın stratejik üssü olarak kabul edilen Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesini aralıksız vurmaya devam ediyor. Bu yoğun bombardıman, Lübnan tarihinin en büyük göç dalgalarından birini de beraberinde getirdi.
Kaynak: İHA
Orta Doğu’da kartların yeniden karıldığı savaşın 5. gününde, İsrail savaş uçakları Beyrut’un güney banliyölerini cehenneme çevirdi.
"Hizbullah’ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesi yoğun bombardıman altında kalırken, Lübnan Afet Yönetim Birimi’nden gelen son veriler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
Lübnan resmi makamlarına göre, Pazartesi sabahından Salı öğle saatlerine kadar süren saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti, 246 kişi ise yaralandı.
Bombardımanlar sadece askeri hedefleri değil, yerleşim yerlerini de vurduğu için sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.
