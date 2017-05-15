Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku
Ortaköy'ün ünlü mekânlarından Huqqa'da yıkım şoku yaşandı. İBB'nin yıkım ekipleri zabıta eşliğinde gelerek mekânın yasalara uygun olmayan bazı bölümlerini yıktı. Ayrınca mekana para cezası da kesildi.
Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen zabıta birimleri, Ortaköy'ün ünlü eğlence yerlerinden Huqqa'nın boğaza bakan bölümlerinde inceleme yaptı.
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İnceleme neticesinde iki ayrı noktada Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşma olduğu belirlendi.
Deniz kenarındaki bu iki bölümle ilgili acil yıkım kararı alındı. Bu karar kısa sürede uygulamaya konuldu ve Huqqa'nın Kaçak bölümleri yıkıldı.