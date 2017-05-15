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  3. 15 Mayıs 2017 15:38

Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku

Ortaköy'ün ünlü mekânlarından Huqqa'da yıkım şoku yaşandı. İBB'nin yıkım ekipleri zabıta eşliğinde gelerek mekânın yasalara uygun olmayan bazı bölümlerini yıktı. Ayrınca mekana para cezası da kesildi.

Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku

Yapılan bir ihbar üzerine harekete geçen zabıta birimleri, Ortaköy'ün ünlü eğlence yerlerinden Huqqa'nın boğaza bakan bölümlerinde inceleme yaptı.

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Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İnceleme neticesinde iki ayrı noktada Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşma olduğu belirlendi.

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Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku

Deniz kenarındaki bu iki bölümle ilgili acil yıkım kararı alındı. Bu karar kısa sürede uygulamaya konuldu ve Huqqa'nın Kaçak bölümleri yıkıldı.

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Ortaköy'deki ünlü mekanda yıkım şoku

Mekâna bu yapılaşmadan dolayı para cezası da kesildi.

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