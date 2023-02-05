Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi
Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.
Güney Amerika ülkesi Şili’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor.
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Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor.
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Şili’nin orta ve güney kesimlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaştı.
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En az 10 kişinin kayıp olduğu bölgede 251 aktif yangından 76’sının bugün başladığı öğrenildi.
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