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  4. Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi

Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi

Şili'nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi - Resim: 1

Güney Amerika ülkesi Şili’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor.

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Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi - Resim: 2

Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında alevlerle mücadele devam ederken, can kaybı artıyor.

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Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi - Resim: 3

Şili’nin orta ve güney kesimlerinde devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye ulaştı.

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Ortalık yangın yeri! 22 kişi öldü: Acil durum ilan edildi - Resim: 4

En az 10 kişinin kayıp olduğu bölgede 251 aktif yangından 76’sının bugün başladığı öğrenildi.

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