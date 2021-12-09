Ortaokul öğrencileri üretti, TÜBİTAK'ın bilim fuarına damgasını vurdu

Yapılan projenin detaylarını anlatan okulun sosyal bilgiler ve aynı zamanda projenin danışman öğretmeni Ömer Güven, “Öğrencilerimiz ile sosyal bilgiler dersinde bölgemizin çoğrafi özelliklerine uygun proje tasarlama ile ilgili bir kazanımımız vardı. Biz bu konuyu anlatırken Ordu bölgesinde ne üretebiliriz? Ne tasarlayabiliriz? diye öğrencilerimiz ile tartıştığımızda öğrencilerimizden bölgenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğu, dolayısıyla fındıklar ilgili bir proje yapılabileceği fikri ortaya çıktı, biz de bunu değerlendirdik. Yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda fındıktan cips üretme kararı aldık” dedi.