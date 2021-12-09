Ortaokul öğrencileri üretti, TÜBİTAK'ın bilim fuarına damgasını vurdu
Ordu`da bulunan 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin TÜBİTAK bilim fuarı kapsamında yaptığı "fındık cipsi" projesi büyük ilgi gördü.
Normalin dışında bir proje hazırlayan öğrenciler Ordu'da vatandaşların geçim kaynağı olan fındıktan cips yaptı. Bu cipsin farkı yağda değil de fırında kızartılarak yapılması.
Fındıklı cips yapılırken gıda mühendisi gibi uzman isimlerden de yardım alan projenin gönüllü öğrencileri down sendromlu Ezgi Doğa Emeksiz, Berin Elvan Hıdırlar, Yaren Güzeltepe ve Duygu Aksakal fındıklı cips üretirken herhangi bir katkı malzemesi kullanılmadan yaptı. Aynı zamanda fındıklı cips herhangi bir glüten içermediğinden dolayı çölyak hastalıları için tüketilebilir bir gıda haline geliyor.
Yapılan projenin detaylarını anlatan okulun sosyal bilgiler ve aynı zamanda projenin danışman öğretmeni Ömer Güven, “Öğrencilerimiz ile sosyal bilgiler dersinde bölgemizin çoğrafi özelliklerine uygun proje tasarlama ile ilgili bir kazanımımız vardı. Biz bu konuyu anlatırken Ordu bölgesinde ne üretebiliriz? Ne tasarlayabiliriz? diye öğrencilerimiz ile tartıştığımızda öğrencilerimizden bölgenin en önemli geçim kaynağının fındık olduğu, dolayısıyla fındıklar ilgili bir proje yapılabileceği fikri ortaya çıktı, biz de bunu değerlendirdik. Yaptığımız beyin fırtınaları sonucunda fındıktan cips üretme kararı aldık” dedi.
Çocukların en çok tükettiği ürünlerin cips olduğunu belirten Ömer Güven, “Biz de çok tüketilen bir ürün oluşturmaya karar verdik, bölge ekonomisine de katkısı olsun. Bu cips çok tüketilirse bölgedeki fındıklarda çok tüketilecek bu durumda da fındık üreticisi daha çok kar elde edecek fındığın fiyatı da artacak” şeklinde konuştu.