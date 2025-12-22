Ortaokulda öğrenci dehşeti: Okul müdürünü tüfekle vurdu
Mersin'in Anamur ilçesine bir ortaokul öğrencisi, okul bahçesinde okul müdürünü tüfekle vurdu. Ağır yaralanan okul müdürü, hastanede tedavi altına alındı. Öte yandan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.
İlçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nun müdürü E.K., iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi (12) uyardı.
Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan K.'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan E.K., Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma K.koluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
M.K.'nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Y.K., jandarma komutanlığına götürüldü.
Öte yandan okul müdürünün vurulma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun gelerek tüfekle ateş açıp müdürü vurduğu anlar yer aldı.