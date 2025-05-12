Ortaokullu kıza kahkahalar eşliğinde dayak dehşeti!

G.K. ise kızının arkadaşları tarafından parka çağrılıp darbedildiğini söyleyerek, "50 dakika boyunca darbediyorlar. Dinlenip dinlenip darbediyorlar. Kızım, okulda aralarında hakaret sonucu bir sürtüşme olduğunu belirtti. Benim kızım biraz sessizdir, sakindir. Kimseyle dövüşmez. Benim kızı gözlerine almışlar. O gün olmasaydı ileriki zamanlarda aynısını yapacaklardı. Benim kız eve gelirken tehdit etmiş birisi. Mazlumun üzerine bu kadar gidilmez. Ben o çocuklara da üzülüyorum. Onların da gelecekleri sönecek. Şikayetimizi yaptık, bekliyoruz" dedi. (DHA)