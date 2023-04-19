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Örtüye sarılı cisim polisi alarma geçirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cisim polis ekiplerini alarma geçirdi.

Örtüye sarılı cisim polisi alarma geçirdi - Resim: 1

Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı tepelik alanın kenarındaki ağaçları sulamaya giden belediye ekipleri, 1 metre uzunluğunda, örtüye sarılı ve üzeri bantla kaplanmış cismi fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

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Örtüye sarılı cisim polisi alarma geçirdi - Resim: 2

Ceset şüphesi ile bölgeye polis ekipleri gönderildi. 

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Örtüye sarılı cisim polisi alarma geçirdi - Resim: 3

Cismin yakınında ayrıca bir çanta ile M.D. (20) adına kayıtlı kimlik bulundu. Savcı gözetiminde yapılan incelemede, örtüden kadın maketi çıktı. 

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Örtüye sarılı cisim polisi alarma geçirdi - Resim: 4

Maket polis merkezine götürülürken, kimlik sahibinin ise madde bağımlısı olduğu öğrenildi. (DHA)

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