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  3. 27 Ekim 2020 14:45

Osman Durmuş için TBMM'de tören

Ankara'da beyin kanaması geçirmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73) için TBMM'de tören düzenlendi. 

Osman Durmuş için TBMM'de tören

57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan Osman Durmuş, 21 Ekim sabahı evinde beyin kanaması geçirdi. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Durmuş, yoğun bakımda tedaviye alındı. Durmuş, dün gece saatlerinde çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

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Osman Durmuş için TBMM'de tören

Evli ve 3 çocuk babası Durmuş için, TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanları, eski ve yeni milletvekilleri, Durmuş'un eşi Ayfer ve oğlu Selçuk Durmuş katıldı.

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Osman Durmuş için TBMM'de tören

Ayfer Durmuş, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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Osman Durmuş için TBMM'de tören

Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cenazesi, Amhet Efendi Cami'nde ikindi namazı ardından kılınacak cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek. 

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