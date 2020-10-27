Osman Durmuş için TBMM'de tören

Evli ve 3 çocuk babası Durmuş için, TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, eski Sağlık Bakanları, eski ve yeni milletvekilleri, Durmuş'un eşi Ayfer ve oğlu Selçuk Durmuş katıldı.