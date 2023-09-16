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Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı

Osmangazi Köprüsünde seyir halindeki peş peşe giden araçların lastikleri patladı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı - Resim: 1

Osmangazi Köprüsü geçişinde Bursa'dan İstanbul istikametinde seyir halinde olan 10'dan fazla aracın lastiği eş zamanlı olarak patladı.

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Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı - Resim: 2

Araçlardan bazılarının lastikleri emniyet şeridinde değiştirilirken, bazı sürücüler lastikçiye kadar gitmeyi tercih etti. Diğer sürücüler ise tedirgin şekilde ilerlerken Orhangazili bir sürücü o anları kamerayla kayıt aldı. 

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Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı - Resim: 3

Bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı - Resim: 4

Tüm lastiği patlayan araçların aynı noktadan geçiş yaptığı değerlendiriliyor.

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