Osmaniye'de 140 bina yıkıldı, 86 enkaz kaldırıldı

Osmaniye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 69 bin 872’si hasarsız, 7 bin 161'i ağır hasarlı, 25 bin 509'u az hasarlı, 1141’i orta hasarlı ve 458 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi.