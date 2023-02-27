Osmaniye'de 140 bina yıkıldı, 86 enkaz kaldırıldı
Depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'de, bugüne kadar 140 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 86 enkaz kaldırıldı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17’de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.
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Osmaniye’de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 69 bin 872’si hasarsız, 7 bin 161'i ağır hasarlı, 25 bin 509'u az hasarlı, 1141’i orta hasarlı ve 458 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi.
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Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 140 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 86 enkaz ise kaldırıldı.
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