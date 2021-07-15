Osmaniye'de büyük yangın: Yerleşim yerlerine ulaştı

YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT EDİYOR

Osmaniye'de rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını Doktorlar Sitesi'nin istinat duvarına kadar ulaştı. İtfaiye ekiplerinin site içerisinden müdahale ettiği alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 5'er katlı 5 binadan oluşan sitede oluşan binalarda oturanlar ise tedbir amaçlı tahliye edildi.