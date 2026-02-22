Osmaniye'de sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü

Osmaniye merkez ve Toprakkale ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Sadece 20 dakika etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Çamura saplanan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.