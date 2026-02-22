Osmaniye'de sağanak bir anda vurdu, yollar göle döndü; araçlar çamura gömüldü
Osmaniye’de aniden bastıran şiddetli sağanak, kenti adeta teslim aldı. Sadece 20 dakika süren yağış, cadde ve sokakları nehre çevirirken günlük yaşam durma noktasına geldi.
Osmaniye merkez ve Toprakkale ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Sadece 20 dakika etkili olan yağış sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Çamura saplanan motosiklet sürücüsünün yardımına vatandaşlar koştu. Belediye ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken, meteorolojiden yeni uyarılar geldi.
Osmaniye kent merkezi ve Toprakkale ilçesi, bugün öğleden sonra aniden bastıran şiddetli sağanak yağışla sarsıldı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler, yolların suyla dolmasıyla zor anlar yaşadı.
Yağışın en yoğun olduğu anlarda caddelerde ilerlemek neredeyse imkansız hale geldi. Bir motosiklet sürücüsü, su ve balçık biriken yolda çamura saplanarak mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların el birliğiyle motosikleti kurtarma çabaları, bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Şiddetli yağışın etkisiyle altyapının zorlandığı bölgelerde, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. 20 dakika süren sağanağın ardından bulutların dağılmasıyla birlikte belediye ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Vidanjörler ve iş makineleriyle su tahliye çalışmaları başlatılırken, esnaf dükkanlarına giren suyu kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.