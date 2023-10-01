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Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu, ev ve iş yerlerinde de baskın yaşandı.

Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli sağanak uyarısının ardından  saat 16.00 sıralarında ilçede yağışlar başladı, Kadirli merkezindeki caddelerin yanı sıra bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. 

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Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü - Resim: 2

DHA'nın haberine göre, sokakta yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. 

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Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü - Resim: 3

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çalışmaları yerinde inceledi. Yaklaşık 1 saat etkili olan sağanak, yerini hafif yağmura bıraktı.

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Osmaniye'yi sağanak vurdu; yollar göle döndü - Resim: 4
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