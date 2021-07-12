Osmanlı arşivinin kayıp belgeleri çöpten çıktı iddiası

L.S. ifadesinde belgeleri çalmadığını, Kastamonu’da bir çöp kutusunun içinde bulduğunu ileri sürdü. Bu tarihi belgeleri satmadığını, 25 yıl boyunca muhafaza ettiğini savunan L.S., neden yetkililere bilgi vermediği konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi. Eserlerin önemli ve değerli tarihi belgeler olduğunu fark edince saklamaya karar verdiğini belirtti. L.S., emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.