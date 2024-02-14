Osmanlı padişahlarının kaftanlarında da kullanılıyordu... İşte o tarihi işçilik

Kutnu kumaşı, tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor. Gaziantep’te kutnu kumaşı dokumaya devam eden 60 yıllık usta Abdulkadir Mekki, 4 kuşaktır bu mesleği geleceğe taşıyor. Unutulmaya yüz tutmuş kutnu kumaşının kültürünü yaşatmak için çaba sarf eden Mekki, bu kumaşı İngiltere, Fransa ve İspanya'ya ihraç ediyor. Kutnu kumaşı, bugün çantadan, ayakkabı, kravat, ferace, nevresim takımları ve mobilyaya kadar her alanda kullanılan bir kumaş haline geldi. Kutnu kumaşı, kalitesi, şıklığı ve parlaklığı ile alımlı giyinmek isteyenlerin tercihi oluyor. Gaziantep yöresel kutnu kumaşların 4 kuşaktan beri devam ettirdiğini anlatan Abdulkadir Mekki, “Aile olarak 4. kuşaktan devam etmekteyim. Gaziantep yöresel kutnu kumaşları unutulmaya yüz tutmuş kumaşların, imalatı ve üretimini yapmaktayım. Ve aynı zamanda yeni neslin gelişmesi için eğitim veriyoruz. Kutnu kumaş, kutundan türemiş bir kelimedir. Kotun yani pamuk ve ipeğin birleşiminden elde edilen kumaş türüdür. Kendi aralarında değişik isimler aldı. Her kumaşı adı ve hikayesi vardır. Çin’den Anadolu’ya seyahatinde gelerek Selçuklular döneminde Anadolu Selçukluları Konya’da bulan onlardır. Daha sonra Osmanlı'ya ve ardından Türkiye’ye kadar gelmiştir” dedi.