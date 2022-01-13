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Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada

Müzayede evi Sotheby’s, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık artırmaya çıkartıldı.

Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada - Resim: 1

Sotheby's müzayade evi tarafından Osmanlı padişahları ve Timur'un tabloları açık artırmaya çıkarıldı.

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi. 

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Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada - Resim: 2

Osmanlı Padişahları’ndan Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’un tablolarının tarihi hakkında müzayede evi, “Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605-75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı” açıklamasını yaptı.

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Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada - Resim: 3

Kanuni Sultan Süleyman’ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut.

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Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada - Resim: 4

Bunlardan biri Floransa'daki Uffizi Galerisi’nde sergilenen ve 1552-1568 yılları arasında Cosimo de' Medici (Medici Hanedanı) için kopyalanan versiyonu.

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