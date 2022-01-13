Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmada

Sotheby's müzayade evi tarafından Osmanlı padişahları ve Timur'un tabloları açık artırmaya çıkarıldı.

Sotheby’s tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak’ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi’ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.