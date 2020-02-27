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  3. 27 Şubat 2020 18:03

ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!

Anadolu Ajansı, Serakib’in ÖSO’cular tarafından ele geçirildiği haberlerini geçerken paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde bazı ÖSO’cuların kolunda IŞİD terör örgütünün armaları göze çarptı. Ajans daha sonra bu görüntüleri kaldırdı.

ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!

Anadolu Ajansı, yayımladığı video haberde, "ılımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı" başlığını kullandı.

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ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!

Haberde “Ilımlı muhalifler” diye bahsedilenlerden bazılarının kollarında ve göğüslerinde IŞİD logulu bayrak taşımaları dikkat çekti.

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ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!

Sosyal medyaya sızan görüntülerden sonra AA haberindeki o fotoğraflar hemen yayından kaldırıldı.

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ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!

Benzer fotoğraflar AFP Ajansı tarafından da paylaşıldı.

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