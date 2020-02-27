ÖSO asklerinin kolundaki IŞİD arması olay oldu!
Anadolu Ajansı, Serakib’in ÖSO’cular tarafından ele geçirildiği haberlerini geçerken paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın geçtiği görüntülerde bazı ÖSO’cuların kolunda IŞİD terör örgütünün armaları göze çarptı. Ajans daha sonra bu görüntüleri kaldırdı.
Anadolu Ajansı, yayımladığı video haberde, "ılımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı" başlığını kullandı.
Haberde “Ilımlı muhalifler” diye bahsedilenlerden bazılarının kollarında ve göğüslerinde IŞİD logulu bayrak taşımaları dikkat çekti.
Sosyal medyaya sızan görüntülerden sonra AA haberindeki o fotoğraflar hemen yayından kaldırıldı.