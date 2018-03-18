  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Mart 2018 11:43

ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in ilçe merkezinde kontrol sağlandı. İşte Afrin'den ilk görüntüler...

ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !

1/ 55
ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !

TSK'dan yapılan açıklamada, kontrolün sağlandığı Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İşte ÖSO güçlerinin kontrolü sağladığı Afrin'in merkezinden gelen ilk fotoğraflar...

2/ 55
ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !

Uluslararası haber ajansı AFP, 26 Ocak tarihinde abonelerine Afrin merkezindeki bu noktanın fotoğrafını servis etmişti. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu o cadde de TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi.

3/ 55
ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !

Kontrolün sağlandığı Afrin kent merkezindeki kritik noktalara Türk Bayrağı çekildi.

4/ 55
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM