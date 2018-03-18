ÖSO ilçe merkezine girdi... İşte ilk kareler !
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in ilçe merkezinde kontrol sağlandı. İşte Afrin'den ilk görüntüler...
TSK'dan yapılan açıklamada, kontrolün sağlandığı Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İşte ÖSO güçlerinin kontrolü sağladığı Afrin'in merkezinden gelen ilk fotoğraflar...
Uluslararası haber ajansı AFP, 26 Ocak tarihinde abonelerine Afrin merkezindeki bu noktanın fotoğrafını servis etmişti. Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde terör örgütü elebaşı Öcalan'ın fotoğrafının olduğu o cadde de TSK destekli ÖSO güçleri tarafından ele geçirildi.