Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.