Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı
Bartın'da 21 yaşındaki M.B., otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
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Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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