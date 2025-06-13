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Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı

Bartın'da 21 yaşındaki M.B., otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kaynak: DHA
Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı - Resim: 1

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez ilçedeki Kanlıırmak Caddesi'ndeki bir otel odasında meydana geldi. Odada birlikte kalan arkadaşlar Z.G. ve M.B arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. 

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Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı - Resim: 2

Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçakla Z.G.'yi göğsünden ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Oteldeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı - Resim: 3

Z.G., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Z.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

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Otel odasında birlikte kaldığı arkadaşını bıçakladı - Resim: 4

Kaçan M.B., polis tarafından yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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