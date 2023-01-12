Otel yönetimine sinirlenen müşteri, aracıyla lobide drift attı
Çin'de otel yönetimine sinirlenen bir müşteri, aracıyla otel lobisine daldı. Şans eseri, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde görevlilerle tartışan müşteri, aracıyla otelin lobisine daldı.
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Çin'in Şanghay kentindeki bir otelde dizüstü bilgisayarı kaybolan müşteri, görevlilerle tartıştı. Daha sonra aracına binen müşteri, önce otelin döner kapısını kırdı, sonra lobiye daldı.
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İçeride aracıyla tur atan müşteri, arka kapıdan çıkmak istedi ancak başarılı olamadı.
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Bu sırada otel görevlileri aracın şoför kapısını açmaya çalıştı.
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