Otelde can pazarı: 7 kişi mahsur kaldı

Olay yerine gelen polis güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de bir yandan yangına müdahale etti, bir yandan da odalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.