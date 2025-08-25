Otelde ölü bulunan Hollandalı iki kardeşle ilgili yeni detaylar
İstanbul Fatih'te bir otelde ölü bulunan Hollandalı iki kardeşin yemek yedikleri işletmenin sahipleri yaklanırken, numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Fatih Beyazıt Hamam Sokak'ta bulunan Grand Sami Otel'de 22 Ağustos 2025 tarihinde Hollanda'dan tatil için Türkiye'ye gelen R.M.A. (57), oğulları M.J.Y. (17) ve M.Y. (15) ile birlikte gezmek için akşam Taksim'e gitmişti.
Baba ve oğulları gezip yemek yedikten sonra akşam otele geri dönmüşlerdi. Sabah saatlerinde Hollandalı ailenin odasından sesler geldiğini duyan otel çalışanları, oraya girdiklerinde çocukları hareketsiz şekilde yerde yattığını, baba M.A.'nın ise fenalık geçirdiğini görmüştü. İki çocuk hayatını kaybederken baba hastaneye kaldırılmıştı.
Yemek yedikleri işletme sahipleri yakalandı
Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonunda yemek yedikleri iş yerleri tespit edildi.
Şahısların Beyoğlu'nda yemek yedikleri 2 işletme sahipleri E.K., B.K., A.K. ve T.M.Ç. şüpheli olarak yakalandı. Numuneler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.K. ev hapsi şartıyla diğer şüpheliler de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.