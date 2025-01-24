Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ?

Facianın ardından gelen itfaiye raporuna atıfta bulunan Gürses, "İtfaiye raporu dehşet. 50-55 dakika sonra gidilebiliyor. Sonra var güçleriyle arkadaşlar müdahale etmişler, camlardan 50'ye yakın vatandaşı sağ çıkartmışlar ama çok geç. Zaten yağmurlama sistemi de çalışmamış otelde. Yangının 4. kattan başladığı da raporlara girmiş bir bulgu bugün itibariyle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.