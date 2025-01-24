Otelin yangın söndürme sistemleri bu yüzden mi çalışmadı ?
Bolu Kartalkaya'da yaşanan faciada 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in yangın söndürme sistemlerinin yangın sırasında devreye girmemesiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı.
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında dikkat çeken bir iddia öne sürüldü.
Ev hapsi nedeniyle mesleğine evinden devam eden gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Bolu'daki yangın faciasında yağmurlama sisteminin çalışmamasıyla ilgili skandal bir iddiayı gündeme taşıdı.
Facianın ardından gelen itfaiye raporuna atıfta bulunan Gürses, "İtfaiye raporu dehşet. 50-55 dakika sonra gidilebiliyor. Sonra var güçleriyle arkadaşlar müdahale etmişler, camlardan 50'ye yakın vatandaşı sağ çıkartmışlar ama çok geç. Zaten yağmurlama sistemi de çalışmamış otelde. Yangının 4. kattan başladığı da raporlara girmiş bir bulgu bugün itibariyle ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
Gürses ayrıca, oteldeki yağmurlama sisteminin otelin yöneticilerinin yangın çıktığı sırada şartelleri indirmesi nedeniyle çalışmadığı iddiasını şu sözlerle gündeme getirdi: