Otellerde yer bulamayan vatandaşlar çareyi bakın nerede buldular!

Dört günlük Kurban Bayramı’nda idari izinle beraber tatilin 9 güne çıkmasıyla özellikle sahil kesimlerinde iç turizm hareketlendi. Çok sayıda vatandaş, 9 günlük tatili fırsat bilerek tatil beldelerine akın etti. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarını tercih etti. Otellerdeki doluluk oranları turizmcileri memnun ederken tatil için otellerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise keyifli bir tatil geçirmek için farklı alternatiflere yöneldi. İşte detaylar…