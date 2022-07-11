Otellerde yer bulamayan vatandaşlar çareyi bakın nerede buldular!
Kurban Bayramı tatili için Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda vatandaş, tatil beldelerine akın ederken otellerde yer bulamayan vatandaşlar çareyi çadır ve arabalarda bıuldu.
Dört günlük Kurban Bayramı’nda idari izinle beraber tatilin 9 güne çıkmasıyla özellikle sahil kesimlerinde iç turizm hareketlendi. Çok sayıda vatandaş, 9 günlük tatili fırsat bilerek tatil beldelerine akın etti. Bayramı evlerinden uzakta geçirmek isteyenler, bütçelerine uygun tatil alanlarını tercih etti. Otellerdeki doluluk oranları turizmcileri memnun ederken tatil için otellerde yer bulamayan bazı vatandaşlar ise keyifli bir tatil geçirmek için farklı alternatiflere yöneldi. İşte detaylar…
MERSİN SAHİLLERİ YERLİ TURİSTLE DOLDU
Deniz, kum, güneşin yanı sıra tarihi, doğal güzellikleri, sağlıklı ve güvenli turizm hizmetiyle Türkiye’nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Mersin, farklı illerden gelen misafirlere de ev sahipliği yapıyor. Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda yerli turistin Doğu Akdeniz’i tercih etmesiyle Mersin sahilleri doldu.
SAHİLİN TADINI DOYASIYA ÇIKARIYORLAR
Kurban Bayramı dolayısıyla turistik Atakent Mahallesi sahiline akın eden her yaştan insanın bazıları denize girip serinlemenin ve çeşitli oyunlar oynamanın zevkini yaşarken, bazıları şemsiyeler altına veya kumlara uzanıp dinlenmeyi, sahilde gezmeyi, bazıları ise kuma gömülmeyi tercih ediyor.
Çocuklar da denizde hem serinlemenin hem de oyun oynamanın mutluluğunu doyasıya yaşıyor.