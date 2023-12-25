Oto galeri değil, gümrük muhafaza otoparkı!

Olaya yönelik operasyon başlatan ekipler, İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak otomobili yakalayarak el koydu. Araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon Türk Lirası olduğu anlaşıldı.