Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı.