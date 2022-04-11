Oto pazarında bir garip dolandırılma hikayesi... Rüyası gerçek oldu!

GÖRDÜĞÜ KABUSU YAŞADI

Rüyasında kendisiyle dalga geçtiklerini iddia eden Çetin, "Normalde 2010 model bir aracın herhangi bir kapısı açık olduğunda ikaz lambası yanar fakat benim aracım ön kapılar açıkken bu ikazı vermiyor. 2 gündür üst üste rüyalarımda sürekli benimle, nasıl? parçaları güzel ekledik mi? gibi cümlelerle dalga geçildiğini gördüm. Ben de bunun üzerine aracımı bugün ekspertize getirdim. Aracın değişmeyen tek parçası sahibiymiş" diye konuştu.

Çetin, konuyla ilgili yasal takibi başlatacağını ifade etti.