Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Antalya'da 17 yaşındaki meslek lisesi öğrencisi Selen Tıraşoğlu, çocuk yaşta babasının yanında adım attığı sanayi sitesinde artık usta adaylarına taş çıkartıyor. Şanzıman söküp takmaktan araç bakımına kadar birçok zorlu işi başarıyla gerçekleştiren Selen, 2025 yılında "Yılın Çırağı" seçilmişti... Kadınların otomotiv sektöründeki gücünü temsil eden Selen'in hedefi ise kendi tamirhanesini açmak. İşte sanayi tostundan ustalığa uzanan o ilham verici hikaye.
Kaynak: İHA
Antalya'da yaşayan 17 yaşındaki Selen Tıraşoğlu, klasik bir meslek lisesi öğrencisi değil; o, sanayinin tozlu yollarında otomobil mekaniğinin inceliklerini öğrenen cesur bir çırak.
İlkokul yıllarında babasının tamirhanesinde yediği "sanayi tostu" ile başlayan macera, bugün şanzıman sökmeye varan profesyonel bir yolculuğa dönüştü.
Anadolu Lisesi’ni bırakıp Endüstri Meslek Lisesi'ne geçiş yapan Selen, tercihinin doğruluğunu kısa sürede kanıtladı.
Müşterilerin "yapabilir misin?" sorusunu, ustalığıyla yaptığı tamirlerle cevaplayan genç çırak, artık kadın müşterilerin de sanayideki ilk adresi haline geldi.
