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  4. Trafik canavarı değil, trafik teröristi: Otobandaki ters şerit teröristi kamerada

Otobandaki ters şerit teröristi kamerada

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyola ters şeride giren bir kamyonet, üzerine doğru akan trafiği de, kendi canını da, diğer vatandaşların canını da umursamayıp yoluna devam etti.

Kaynak: İHA
Otobandaki ters şerit teröristi kamerada - Resim: 1

Olay, Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Öğretmenevi Kavşağından İtfaiye Kavşağına kadar olan bölümde meydana geldi.

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Otobandaki ters şerit teröristi kamerada - Resim: 2

Bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı.

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Otobandaki ters şerit teröristi kamerada - Resim: 3

Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı. Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri klakson çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. 

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Otobandaki ters şerit teröristi kamerada - Resim: 4

Şans eseri, İtfaiye Kavşağı'ndaki kırmızı ışık sayesinde karşısına başka bir araç çıkmadı ve sürücü, tehlikeli manevrasını kazasız bir şekilde sonlandırdı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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