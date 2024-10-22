Otobandaki ters şerit teröristi kamerada

Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı. Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri klakson çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.