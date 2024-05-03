Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada
İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın şoföre peş peşe ateş attığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
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Olay, Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı.
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İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü E.G. ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı.
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Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.
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