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Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada

İstanbul Ümraniye'de İETT otobüsü şoförü tartıştığı yolcunun silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın şoföre peş peşe ateş attığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada - Resim: 1
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Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada - Resim: 2

Olay, Adem Yavuz Mahallesi Eski Üsküdaryolu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı.

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Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada - Resim: 3

İddiaya göre, Kadıköy - Ümraniye hattında sefer yapan 14B numaralı İETT otobüsü şoförü E.G. ile D. C. isimli bir yolcu arasında tartışma çıktı. 

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Otobüse alınmayan yolcu dehşet saçtı: Şoföre silahlı saldırı kamerada - Resim: 4

Araca alınmayan D.C. arkadan gelen aynı yöne giden başka bir İETT otobüsüne bindi.

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